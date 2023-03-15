Як перевіряють ведення військового обліку на підприємствах

В Україні триває воєнний стан і мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Під час воєнного стану підрпиємства зобов'язані вести військовий облік.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак на прохання 24 Каналу пояснив, як в Україні перевіряють ведення військового обліку на підприємствах.

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Завдання перевірок покладені на ТЦК і СП

Юрист пояснив, що відповідно до постанови Кабміну №1487, всі підприємства будуть перевіряти на предмет ведення військового обліку. Це завдання поклали на ТЦК і СП.

Порядок проведення перевірок по обліку передбачає завчасне (не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки) доведення до керівників підприємств про:

наявність відповідальних за військовий облік та належність ведення ними військового обліку;

трудову дисципліну при прийнятті на роботу та звільненні й відповідність інформування ТЦК та СП;

стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідних ТЦК та СП;

організацію, стан та результати звіряння облікових даних з ТЦК та СП;

стан доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис та контроль за їх виконанням;

організацію та стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві;

організацію та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачають накладення адміністративного штрафу на посадових осіб (в залежності від рівня порушення – від 3 400 до 8 500 гривень).

Мобілізація в Україні: головне

Після повномасштабного вторгнення Росії на території України було оголошено воєнний стан, який встановлюється на певний період і продовжується за потребою.

Через те, що війна тривала, Верховна Рада вже вшосте затвердила продовження воєнного стану на 90 днів і оголосила загальну мобілізацію з 19 лютого 2023 року на наступні 3 місяці – до 20 травня 2023 року.

Мобілізації підлягають військовозобов'язані у віці 18 – 60 років. Також через воєнний стан військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон.