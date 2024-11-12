У Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК і відправити їхніх працівників на фронт

Народна депутатка Юлія Яцик, яка є заступницею глави ТСК щодо розслідування можливих порушень серед військовослужбовців, запропонувала розформувати ТЦК. З працівників ТЦК може вийти 10 бригад для фронту, впевнена вона. Та цю ідею підтримують не всі нардепи.

Заяву Юлії Яцик передає 24 Канал з посиланням на слова нардепки в ефірі Ранок.LIVE.

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Навіщо розпускати ТЦК

Ми запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з цивільних. Військовослужбовці – працівники ТЦК можуть ефективно виконувати завдання в зоні бойових дій. Із сьогоднішньої кількості службовців ТЦК можна створити більше десяти повноцінних бригад,

– сказала Юлія Яцик.

Утім, депутатка не назвала точну кількість працівників ТЦК на сьогодні. Мовляв, ця інформація для службового користування. Також вона відмовилася коментувати цифру 100 тисяч, яка фігурувала в ЗМІ, – вказала тільки, що їх "значно менше".

За словами Яцик, звіт на 130 сторінок уже на сайті Верховної Ради.

Важливо! Журналістам 24 Каналу не вдалося його знайти, проте є відео пресконференції, де він був представлений 12 листопада. А повна назва ТСК, про яку мовиться, – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

З ідеєю погодилися не всі

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко проти розформування ТЦК. На його думку, мобілізація є основою поповнення війська, тож має бути окремий орган, який її проводить.

Без ТЦК цього ніхто не зробить. Хто це зробить – народні депутати? Ні. (...) Є окремі випадки, з якими потрібно боротись, але системно потрібно проводити мобілізацію,

– сказав Костенко.