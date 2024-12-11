Умєров заявив про відхід від "бусифікації": у ТЦК розповіли, чи змінилося щось у їх роботі

Кілька тижнів тому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що бусифікації більше не буде. У ТЦК зауважили, що їхня робота регулюється постановою Кабміну №560.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК Олега Тимошенка агенції "18000".

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Чим регулюється робота ТЦК в Україні зараз

Олег Тимошенко зауважив, що ТЦК працює відповідно до порядку проведення призову, який затвердив Кабмін 16 травня постановою 560.

Там, зокрема, докладно розписано, що має робити ТЦК, що має робити поліція, які обов'язки є у громадян. Тому сказати, що щось змінилося після заяви Умєрова, то в принципі нічого не змінилося. Ми і до цього діяли суворо відповідно до цього порядку,

– каже військком.

Позиція Олега Тимошенка збігається з постановою Кабміну. За його словами, там чітко вказано, хто що робить. Зокрема, це стосується і випадків, коли людину доставляють у ТЦК.

Начальник ТЦК зауважує, що якщо людина порушує правила військового обліку, група оповіщення зупиняє цю людину, перевіряє в неї документи. Якщо у людини немає документів, це є порушенням закону України. Їй пропонують прибути до ТЦК для поставки на облік або проходження ВЛК.

Якщо людина відмовляється, 54 пункт постави Кабміну передбачає, що таку людину затримує поліцейський та доставляє до ТЦК.

Зазначимо, що Міністерство оборони України прагне зробити мобілізацію більш гуманною, зменшуючи випадки "бусифікації" завдяки цифровізації.