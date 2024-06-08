До 100% працівників: Кабмін змінив правила бронювання для підприємств ОПК та енергетики

Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики в Україні тепер зможуть бронювати до 100% працівників.

Підходи до бронювання працівників оновив Кабінет міністрів. Також було збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року.

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Що передбачають зміни

Зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів і підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників,

– прокоментував рішення уряду заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією.

Бронь від мобілізації отримали 90% рятувальників і поліцейських

Також було дозволено бронювати військовозобов'язаних незалежно від віку, військового звання чи військово-облікової спеціальності, навіть якщо вона дефіцитна.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вдалося забронювати 90% рятувальників і поліцейських. Однак 10% все ж будуть підлягати мобілізації.

Частина співробітників ДСНС може бути мобілізована до Збройних сил, Національної гвардії або ДПСУ. Правоохоронці можуть долучитися до бригади "Лють" або створених 3 бригад Національної поліції.