Чи справді у Києві менше мобілізують, ніж у селах: Веніславський пояснив ситуацію

Існують дискусії про те, що є несправедливість у підході до мобілізації людей в селах та містах. Це прокоментували у Верховній Раді, згадавши, що кожен регіон має свій мобілізаційний план.

У неділю, 17 грудня, в інтерв'ю українським журналістам член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, з-поміж іншого, відповів на запитання стосовно перебігу мобілізації.

Дивіться також Чому від мобілізації не можна відійти: Буданов розповів про чисельність Сил оборони

Мобілізація в селі та місті: що каже Веніславський

Народний обранець не бачить різниці у підході до мобілізації в селі та місті. За його словами, твердження про те, що військовозобов'язаних у Києві "не чіпають", є наслідком суб'єктивного сприйняття.

Сказати, що в Києві менше чи більше мобілізують, ніж в селах… Це дуже суб'єктивне сприйняття. Коли в селі, наприклад, тисяча людей і всі один одного знають, і розуміють, що сусіда призвали на військову службу, то в Києві це трішки розмивається через те, що в місті живе декілька мільйонів громадян.

Веніславський не думає, що існує залежність між розміром населеного пункту та того, скільки людей з нього візьмуть на службу в Збройні Сили України. До того ж потрібно розуміти, що в кожному регіоні є свій мобілізаційний план.

У законодавстві передбачено, що мають бути плани оборони. Такі плани оборони є, я переконаний. І до нас, як до членів комітету, ці питання періодично доводяться. Тому я не думаю, що якісь плани хтось не знає або їх немає.

Журналістка також поставила запитання стосовно рейдів, які здійснюють працівники ТЦК в елітні столичні ресторани. Зокрема, стосовно того, чи це все ще поодинокі випадки, чи уже системні методи, які будуть застосувати на постійній основі.

"Я не можу пояснити, тому що я не володію ситуацією, навіть не знаю, про що ви говорите", – відповів Федір Веніславський.

Депутатка Бобровська вважає інакше