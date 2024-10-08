У Верховну Раду подали законопроєкт, який уточнює роботу "заочних повісток"

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні повістки є підставою для виписки заочного штрафу без складання протоколу.

Доказом неоновлення облікових даних може вважатися витяг з реєстру "Оберіг", який раніше суди могли не приймати. Про це йдеться у законопроєкті №12093, який був одержаний Верховною Радою 4 жовтня.

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Які зміни чекають на військовозобов'язаних

В законопроєкті передбачено, що справу фігуранта можуть розглянути як за його місцезнаходженням на військовому обліку, так і "за місцем виявлення особистості".

Відповідно до документу, на сплату штрафу дається 30 днів з дня набрання чинності постановою, після чого вона підлягає примусовому виконанню. Постанова ТЦК надсилатиметься виконавцю, який зможе одразу відкрити виконавче провадження, заарештувати рахунки військовозобов'язаного та вжити інших передбачених заходів.

Зазначається, що метою законопроєкту є вдосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, наповнення державного бюджету та стимулювання військовозобов’язаних уточнювати свої дані.

До слова, цей законопроєкт передбачає також надання громадянам "50% знижки" при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.