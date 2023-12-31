У Києві та області раптово з’явилися блокпости: повістки ухилянтам вручати все ж будуть

Комендант Київської області пояснив мету появи нових блокпостів у Києві. Він наголосив, що вони не пов'язані з посиленням мобілізаційних заходів, однак за якщо особа виявиться ухилянтом, то повістки їй не уникнути.

Військовий зазначив, що збільшення блокпостів є плановим – заходи триватимуть від 28 грудня до 6 січня. Вони спрямовані на виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

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Повістки та блокпости

Комендант Київської області Руслан Олійник розповів, що посилення контрдиверсійних і безпекових заходів у Київській області стабільно один – два рази на місяць. Пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон – не лише стосовно киян. Причиною збільшення блокпостів не є посилення мобілізації

Всі заходи на Київщині планові. Нема жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Їх точно не було,

– пояснив Олійник.

Повістки на блокпостах видаватимуть лише за встановленим порядком. Якщо під час перевірки особи по базі виявиться, що вона ухиляється від призову, то працівники ТЦК випишуть повістку.

Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА,

– зазначив комендант.

Збільшення блокпостів у Києві