Чи можливе посилення мобілізації у листопаді

Українська армія потребує поповнення резервів. Внаслідок цього мобілізація в Україні може посилитися.

У правовому полі України немає такого поняття як "повна мобілізація", тому не варто вважати, що всіх чоловіків в Україні можуть мобілізувати, передає 24 Канал.

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Чи можливе посилення мобілізації

В інтерв'ю "Українській правді", яке оприлюднили 25 жовтня 2023 року, член парламентського Комітету з питань оборони Сергій Рахманін розповів, що посилення мобілізації є можливим. Це може відбутися через те, що російська армія перейшла у фазу війни на виснаження.

Водночас наприкінці березня 2024 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що завдяки оптимізації навантаження між різними підрозділами Сил оборони вдалося значно знизити потребу в мобілізації резервістів.

Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців,

– каже Сирський.

Військове керівництво України зазначає, що для доукомплектації армії насамперед потрібні люди з бойовим досвідом – штурмовики та артилеристи. А також водії, IT-спеціалісти та зв'язківці.