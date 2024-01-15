Найбільше людей потрібно не в бойові підрозділи: Кім спростував міфи про мобілізацію

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що не всі мобілізовані воюють на нулі. За його словами, на одного стрільця з автомата в армії припадає 12 людей, які його обслуговують.

Віталій Кім зазначив, що мобілізація є важливим інструментом забезпечення оборони України. Голова Миколаївської ОВА переконаний, що важливо комунікувати з українцями та мотивувати їх до служби.

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Кім розповів про головні страхи людей перед мобілізацією

Кім зауважив, що багато людей думають, що якщо їх мобілізують, то вони обов'язково вирушать на фронт і воюватимуть в окопах з автоматом. Однак це не так, адже найчастіше люди потрібні не в бойові підрозділи.

На одного, який стріляє з автомата, 12 осіб військових, які теж воюють, які його обслуговують. Логістика, фінанси, інженерія, Повітряні сили – багато всяких підрозділів, які працюють,

– сказав Кім.

Достатня кількість людей дасть можливість відпочивати всім

Кім також наголосив, що мобілізація не означає, що людина буде на фронті назавжди. Оскільки є ротація кадрів, яка дає змогу уникнути таких ситуацій.

Як дивляться на це люди – тебе мобілізують, тебе відправлять, а там заберуть і демобілізують. Ні. Дуже простий приклад — є два пости, там двоє військових. Ні одного, ні другого не можуть відправити у відпустку, тому що немає на кого поміняти. Якщо мобілізують третього військового, то вони по колу один одного змінюють, і всі три будуть і з відпустками, і зможуть відновитися психологічно, і реабілітуватися, і таке інше,

– пояснив Кім.

Він додав, що додавання ще однієї людини в стрій дає змогу встановити порядок, передбачений законом. Якщо буде достатньо людей, усі матимуть змогу відпочивати.