Новий закон про мобілізацію: як тепер відбуватиметься військовий облік

Володимир Зеленський 16 квітня підписав новий закон про мобілізацію. Він набуде чинності вже у травні.

Таким чином військовозобов'язані громадяни вже незабаром повинні будуть оновити свої дані у ТЦК. Як відбуватиметься військовий облік згідно з новим законодавством – розповідає 24 Канал.

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Військовий облік

Згідно з новим законом про мобілізацію, протягом 60 днів після вступу закону у дію всім чоловікам 18 – 60 років необхідно буде оновити власні дані в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Закон набере чинності вже 18 травня – тобто через місяць і один день після публікації тексту у парламентському виданні "Голос України".

Зробити це можна у військкоматі або ж центрі надання адмінпослуг (ЦНАП). Окрім цього, згодом з'явиться можливість створити електронний кабінет військовозобов'язаного для внесення туди особистої та службової (для резервістів) інформації онлайн.

Зараз сервіс ще на етапі розробки. Додамо, що реєстрація кабінету є добровільною. Також згідно з новим законодавством електронних повісток не передбачено. Тобто е-кабінет створено виключно для полегшення оновлення даних.

Оновити дані мають й за кордоном

Відповідно до закону, №10449 оновити персональні дані мають й українці за кордоном. Зробити це можна телефоном або через електронну пошту ТЦК. Або ж можна буде оформити паспорт лише з одночасним оновленням даних.

Також зазначається, що чоловіки за кордоном без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) не зможуть ані оформити паспорт чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами