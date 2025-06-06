Воюють і сини депутатів, і депутати, – військовий оцінив ситуацію з мобілізацією

Навколо ситуації з мобілізацією в Україні є багато різних думок. Однак тема з "синами депутатів" є досить спірною. Деякі з них дійсно воюють.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовцем Третього армійського корпусу ЗСУ Яніс Терещенко. Відомо, що в соцмережах лунають заклики, що спершу мають йти воювати сини депутатів, сини олігархів і так далі в контексті мобілізації в Україні.

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Деякі сини депутатів воюють

Як наголосив військовий, буквально у його підрозділі воює син одного з депутатів, який і сам є депутатом. Днями вони приїхали до Києва з Покровського та Харківського напрямків.

Зрозуміло, що російські спецслужби зацікавлені в тому, аби розхитувати ситуацію в Україні. Вони активно працюють на темі мобілізації.

Звісно, таке пишуть і реальні люди. Але сюди так само долучаються ботоферми. Чому це пишуть? Бо з якихось причин не співвідносять себе з військом. Таким чином вони просто шукають виправдання. "А хай депутати воюють". Так у нас є депутати, які загинули на війні. Воюють і діти депутатів. Серед них теж є загиблі,

– сказав військовий.

До війська також долучаються люди з сімей, які мають високий дохід, бізнесмени тощо. Буквально в сусідній кімнаті з Терещенком проживає військовий, який разом з друзями має 32 барбершопи по Україні.

Нагадаємо, у березні 2025 року Яніс Терещенко під час своєї відпустки врятував чоловіка з численними ножовими пораненнями у Венеції. Він розповів, як все відбулося.