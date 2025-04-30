Лейтенант ДПСУ відповів, як ставиться до "бусифікації" та ухилянтів

В Україні гострою є проблема з недосконалим механізмом мобілізації. До цього, зокрема, призвели масштабні прогалини у комунікації між державою, військовозобов'язаними та ТЦК.

Проблемою є й також, що система значною мірою пішла від радянської. В етері 24 Каналу лейтенант Державної прикордонної служби України Артем Овдієнко пояснив, як, на його думку, мав би виглядати мобілізаційний процес, аби мінімізувати наявні складнощі.

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Що треба змінити у мобілізації

В українському суспільстві виникло неоднозначне ставлення до мобілізації через низку причин. Робота територіальних центрів комплектування подекуди викликає чимало запитань. Це і не лише породило проблему з великою кількістю ухилянтів.

Я розумію, чого бояться ухилянти, звідки у них цей страх,

– зауважив Артем Овдієнко.

Лейтенант ДПСУ пояснив, що процес мобілізації, на його думку, мав би виглядати так: військком отримує запит від військової частини про потребу у тих чи інших військовослужбовцях. Відтак відкриває базу даних і знаходить того, хто в його зоні відповідальності має відповідні навички. Опісля військком зв'язується з ідеальним кандидатом, а він, за потреби, зв'язується з військовою частиною, де з'явилась вакансія, аби уточнити всі деталі.

"Ось так в ідеальному світі мала б відбуватися мобілізація. Але з'ясовується, що чомусь у ТЦК немає інформації про військовозобов'язаних. Тому вони зобов'язані надсилати повістки для уточнення даних, і вже на місці все дізнаватися. Це неправильно", – наголосив військовий.

За його словами, система функціонує зовсім не ідеально. За спостереженнями Овдієнка, добре працює "сарафанне радіо". Коли військові повертаються з фронту, розповідають про те, як реально все відбувається і в такий спосіб заохочують українців долучатися до Сил оборони.

Важливо! Навіть перебуваючи у тилу, військовим можна допомогти. Долучайтеся до збору на автівку для мінометників за посиланням або ж надсилайте комфортний донат на номер банки: 4441 1111 2837 0313.

Зауважимо, днями у Генштабі ЗСУ повідомили, що військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та без відповідних обмежень за станом здоров'я відправлять у зону бойових дій. На їхні посади будуть призначати осіб, які отримали поранення або контузії й не здатні служити в бойових підрозділах через стан здоров'я.