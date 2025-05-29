Мобілізація в Україні: чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів
- Усі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію.
- Адвокат пояснив, чи повинні ВЛК враховувати висновки приватних лікарів.
В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Військовозобов'язані мають пройти ВЛК.
Та чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів – пояснив адвокат Олег Леонтьєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".
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Чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів
Адвокат наголосив, що на військово-лікарській комісії зобов'язані брати до уваги ці висновки.
Якщо державний лікар сказав одне, а приватний – інше, то це не означає, що треба довіряти лише державному лікареві, а приватного відкидати. Якщо є різні висновки, то лікарі проводять консиліум і призначають додаткові стаціонарні обстеження, за потреби,
– зазначив Леонтьєв.
Тож людина має право звертатися до лікаря за своїм вибором і не мусить відповідати за те, що він не вніс дані в електронну систему охорони здоров'я. Однак, якщо лікар записав це в медичну книжку, то можна вимагати, щоб записи з неї були взяті до уваги лікарями ВЛК.