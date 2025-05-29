Мобілізація в Україні: чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Військовозобов'язані мають пройти ВЛК.

Та чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів – пояснив адвокат Олег Леонтьєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".

Дивіться також Як діяти, якщо військовозобов'язаний не погоджується з висновком ВЛК: пояснення адвоката

Чи враховують на ВЛК висновки приватних лікарів

Адвокат наголосив, що на військово-лікарській комісії зобов'язані брати до уваги ці висновки.

Якщо державний лікар сказав одне, а приватний – інше, то це не означає, що треба довіряти лише державному лікареві, а приватного відкидати. Якщо є різні висновки, то лікарі проводять консиліум і призначають додаткові стаціонарні обстеження, за потреби,

– зазначив Леонтьєв.

Тож людина має право звертатися до лікаря за своїм вибором і не мусить відповідати за те, що він не вніс дані в електронну систему охорони здоров'я. Однак, якщо лікар записав це в медичну книжку, то можна вимагати, щоб записи з неї були взяті до уваги лікарями ВЛК.