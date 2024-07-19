У ДПСУ відповіли, чи можуть вручити повістку на кордоні

Усі військовозобов'язані громадяни мали оновити свої дані до 16 липня. У Держприкордонслужбі сказали, чи можуть повістку вручили на кордоні.

Представники ТЦК можуть перебувати на пунктах пропуску. Однак, вони не беруть участь в заходах прикордонного контролю, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Чи вручають повістки на кордоні

Речник зазначив, що представники ТЦК можуть перебувати на окремих пунктах пропуску в окремі години, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у них виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають кордон. Тоді прикордонники можуть звернутися до тих представників ТЦК.

Повістки в пунктах пропуску відкрито, чи ні, масово, – це не відбувається. Бо участі в заходах прикордонного контролю представники територіальних центрів комплектування не беруть,

– підкреслив Демченко.

Також зазначив, якщо ж людина, яка перетинає кордон, подана у розшук до підрозділів Національної поліції, що може відображатися, наприклад, в системі "Оберіг", працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції, аби вони доставили цю людину до ТЦК.