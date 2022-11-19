Військовий облік чоловіків-переселенців: усе, що треба знати

Чоловіки-переселенці спершу мають знятися з обліку, а вже потім ставати на облік за новим місцем проживання. Про це розповів начальник Львівського обласного центра комплектування полковник Олександр Тіщенко.

За його словами, на всіх військовозобов'язаних поширюється обов'язок дотримання Правил військового обліку, в яких вказано, що при зміні місця проживання військовозобов'язані та резервісти повинні повідомити про таку обставину та стати на військовий облік.

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Що слід найпершим зробити чоловікам-переселенцям

Спершу військовозобов'язані чоловіки та жінки мали б спершу прийти до свого ТЦК та знятись з обліку і вже потім ставати на облік за новим місцем проживання.

Однак, під час обстрілів і окупації частини території це було зробити неможливо. Враховуючи ці обставини, військовозобов'язаним було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання із подальшим зняттям із військового обліку за попереднім місцем реєстрації.

Як зазначає Тіщенко, що дехто вирішив таким чином сховатись від територіальних центрів, тим самим порушуючи закон.

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Порушення Правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а повторне порушення – від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян, наголошує фахівець. В грошовому еквіваленті – це від 510 – 850 грн за перше порушення та від 850 до 1700 гривень за повторне порушення.

Тіщенко розповів, чи можливі якісь обмеження для чоловіків-переселенців, які не стали на облік.

Це встановлений законом порядок надання адміністративних послуг. Для прикладу – це реєстрація чи розірвання шлюбу, реєстрація місця проживання, продаж нерухомого майна і та інші послуги, де необхідно надати довідку з свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для того, щоб влаштуватись на роботу, теж треба мати військово-обліковий документ, або документ, який його заміняє,

– заявив він.

Про повістки на вулицях, в громадських місцях

Нагадаємо, що законодавство не визначило місце, де можна чи не можна вручати повістку. Її можуть віддати особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпості, вдома чи на роботі.

Фахівець зазначає, що мобілізаційні заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних в громадських місцях проводилися уповноваженими групами від центрів комплектування.

Для максимального охоплення обирались місця для оповіщення якомога більшої кількості осіб: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо. Ці заходи планувались якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. За словами Тіщенка, якби наші громадяни не порушували законів, потреби б у таких заходах не було.

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