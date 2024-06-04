Як часто потрібно оновлювати дані та проходити ВЛК

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні оновити військово-облікові дані. У Міноборони України розповіли, що дані через Резерв+ оновили 1 мільйон 371 тисяча військовозобов'язаних призовників та резервістів.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону, що понад 18 тисяч – це люди за кордоном, пише 24 Канал.

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Як часто треба оновлювати дані та проходити ВЛК

Дмитро Лазуткін пояснив, що людині, яка оновила дані через Резерв+, також можуть вручити повістку на вулиці. Адже триває мобілізація.

Окрім того, людина може бути в розшуку через порушення правил військового обліку і її можуть скерувати на військово-лікарську комісію (ВЛК) для уточнення даних.

Речник Міністерства оборони України відповів на питання, як часто людині треба оновлювати військово-облікові дані та проходити ВЛК.

Зараз слід оновити свої дані протягом 60 днів (з часу набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто з 18 травня 2024 року – 24 Канал). Власне кажучи, про це мовиться в новому законі,

– заявив Лазуткін.

Він уточнив, що під час дії воєнного стану військово-лікарську комісію (ВЛК) треба проходити раз на рік. В мирний час – раз на 5 років.

Речник Міноборони зауважив, що держава має розуміти та бачити повну картину щодо того, на яких людей можна розраховувати в контексті захисту Батьківщини. Адже окупанти продовжують агресію, а Сили оборони протистоять ворогу на всій лінії бойового зіткнення.

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