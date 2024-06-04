Як часто потрібно оновлювати дані та проходити ВЛК
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні оновити військово-облікові дані. У Міноборони України розповіли, що дані через Резерв+ оновили 1 мільйон 371 тисяча військовозобов'язаних призовників та резервістів.
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону, що понад 18 тисяч – це люди за кордоном, пише 24 Канал.
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Як часто треба оновлювати дані та проходити ВЛК
Дмитро Лазуткін пояснив, що людині, яка оновила дані через Резерв+, також можуть вручити повістку на вулиці. Адже триває мобілізація.
Окрім того, людина може бути в розшуку через порушення правил військового обліку і її можуть скерувати на військово-лікарську комісію (ВЛК) для уточнення даних.
Речник Міністерства оборони України відповів на питання, як часто людині треба оновлювати військово-облікові дані та проходити ВЛК.
Зараз слід оновити свої дані протягом 60 днів (з часу набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто з 18 травня 2024 року – 24 Канал). Власне кажучи, про це мовиться в новому законі,
– заявив Лазуткін.
Він уточнив, що під час дії воєнного стану військово-лікарську комісію (ВЛК) треба проходити раз на рік. В мирний час – раз на 5 років.
Речник Міноборони зауважив, що держава має розуміти та бачити повну картину щодо того, на яких людей можна розраховувати в контексті захисту Батьківщини. Адже окупанти продовжують агресію, а Сили оборони протистоять ворогу на всій лінії бойового зіткнення.
Останні новини про ВЛК
- Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ", чи всіх військовозобов'язаних, які прийшли оновити дані, відправляють на ВЛК.
- За словами військового, насамперед на військово-лікарську комісію йдуть добровольці, потім – ті, хто немає відстрочки чи бронювання, у третю чергу – визнані непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний час, або ті, хто вперше стають на військовий облік.
- До речі, всі, хто має статус "обмежено придатний" мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2024 року. Адже замість статусу "обмежено придатного" вони отримають інший статус. Зокрема, непридатного, непридатного до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців, тимчасово непридатного, непридатного до військової служби, непридатного до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців, тимчасово непридатного.