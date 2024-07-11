В Мін'юсті розповіли, як дізнатися, чи відкрито провадження через штраф від ТЦК

Якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

За новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані до 16 липня 2024 року. В іншому випадку їх чекає штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

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Як дізнатись про відкриття провадження

Якщо військовозобов'язаний не поспішає добровільно сплатити штраф від ТЦК, це може загрожувати арештом коштів на рахунках, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.

Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження, – 24 Канал), не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби,

– йдеться у роз'ясненні Мін'юсту.

Пошук в АСВП можна здійснити за своїми прізвищем та ім'ям. Саме в цій системі здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Автоматизована система виконавчого провадження — це комп'ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для юридичної особи-боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

До слова, ті громадяни, які уточнили свої дані в ТЦК до 18 травня, мають повторити цю процедуру до 16 липня, у зв'язку із набуттям чинності нового закону про мобілізацію.