Відстрочка від мобілізації вчителям: як продовжити та які документи подавати

В Україні з 1 листопада автоматично подовжуються відстрочки від мобілізації для окремих категорій військовозобов'язаних. Нововведення стосується також освітян.

Адвокат та кандидат юридичних наук Володимир Піщида розповів УНІАНУ, яких саме працівників освіти не мобілізують та як їм продовжити відстрочку, передає 24 Канал.

Як продовжити відстрочку освітянам?

Адвокат зазначив, що право на відстрочку мають учителі та викладачі, які працюють у навчальному закладі не менше, ніж на 0,75 ставки. Залежно від закладу вимоги можуть відрізнятися.

Для продовження або оформлення відстрочки освітяни мають подати заяву через ТЦК або ЦНАП. До заяви додають:

довідку з місця роботи,

паспорт,

військово-обліковий документ,

документи про освіту та кваліфікацію,

підтвердження трудової діяльності.

Експерт уточнив, що проходити ВЛК освітянам не потрібно перед поданням заяви на відстрочку. Доведеться проходити комісію тільки тим, хто має статус "обмежено придатний".

Відстрочку можуть скасувати у випадку зменшення педагогічного навантаження, втрати робочих годин або переведення працівника до кадрового резерву. У такому разі вчитель втрачає підстави для звільнення від призову.

