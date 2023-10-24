Мобілізація в Україні: юристка пояснила, як можна оскаржити рішення ВЛК

Після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК та СП і пройти ВЛК. Саме вона визначає придатність до служби.

Рішення ВЛК можна оскаржити. Як саме це зробити, розповіла юристка Анастасія Цибулько.

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Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Огляд ВЛК проводять, аби визначити стан здоров'я та фізичний розвиток людини. За його підсумками комісія виносить висновок чи постанову, яка і визначає придатність до військової служби або навчання на військових спеціальностях.

"ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально", – зазначила юристка.

Втім, трапляються випадки, коли військовозобов'язані не згодні з висновками ВЛК. Тоді варто не зволікати, радить Цибулько.

У першу чергу треба підготувати усі документи, які будуть свідчити про необ'єктивність висновку ВЛК щодо стану здоров'я. Зокрема, медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання своїх службових обов'язків,

– зазначила правниця.

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Оскарження через суд та іншими способами

Постанови центральної ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку, а регіональних – у центральній ВЛК або ж у судовому порядку.

Також можна звернутися до обласної ВЛК щодо перегляду висновку. Якщо необхідний перегляд чи скасування постанов підпорядкованих ВЛК, це можуть робити військово-лікарські комісії відповідних регіонів. Центральна – переглядає постанови ВЛК будь-яких рівнів.

За результатами розгляду звернення комісія може ухвалити рішення про проведення контрольного чи повторного медичного огляду.

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви, відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Однак варто врахувати, що в судовому порядку надається обмежений строк такого оскарження: якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці з дня отримання рішення про розгляд заяви,

– зазначила юристка.

Якщо людина звертається до суду, то вона на це має 6 місяців з дня винесення постанови ВЛК.

Якщо хворого вже мобілізували

У випадках, якщо хворого військовозобов'язаного все ж таки мобілізували, і стан здоров'я значно погіршився, він має право на звільнення за станом здоров'я. Це можна підтвердити висновком (постановою) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Якщо хворого призвали до лав ЗСУ без врахування належних "довідок про її хворобу або без проведення медичного огляду, то необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитися із ЗСУ за станом здоров'я,

– підкреслила Анастасія Цибулько.

Таке оскарження передбачає:

подання рапорту безпосередньому командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров'ям;

отримання направлення на проходження ВЛК;

підготовку всіх медичних документів, які підтверджують наявні проблеми зі здоров'ям;

проходження ВЛК та отримання висновку;

ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення за станом здоров'я.