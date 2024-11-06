Відстрочка для студентів й аспірантів: хто може отримати та які документи потрібні

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Однією з підстав для відстрочки від призову є здобуття освіти у навчальному закладі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Хто може отримати відстрочку через навчання

Статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що право на відстрочку можуть отримати здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Таким чином, послідовність здобуття освіти за рівнями після здобуття середнього рівня є такою:

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий/аспірантура) рівень вищої освіти (доктор філософії/PhD).

Тобто, якщо людина отримала диплом бакалавра, то для збереження послідовності особа має вступити до університету на денну форму навчання магістратури. Важливо знати, що спеціальність не впливає на отримання відстрочки.

Як отримати відстрочку студенту та аспіранту

Відповідно до п. 58 постанови № 560, військовозобов'язані, які мають підстави для одержання відстрочки від призову (крім заброньованих та посадових осіб) особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК та СП, в якому вони стоять на військовому обліку, або до його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4 цієї ж постанови. До неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або завірені копії таких документів. Здобувачі освіти додають відповідно довідку з ЄДЕБО. У ТЦК заяву мають обов’язково зареєструвати.

Варто зауважити, що відстрочка від мобілізації для аспірантів можлива лише за умови навчання на бюджеті. Здобувачі, які навчаються за контрактом, права на відстрочку не мають.

За розгляд поданих документів на відстрочку відповідає відповідна комісія при ТЦК. Ця комісія ретельно вивчає документацію, оцінює обґрунтованість підстав для надання відстрочки та, за необхідності, надсилає запити до відповідних державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку. Крім того, комісія може звертатися до публічних електронних реєстрів для додаткового підтвердження.

Строк розгляду заяви на відстрочки становить 7 днів з дати надходження заяви до ТЦК, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

У разі схвалення заяви про надання відстрочки, військовозобов'язаному мають надати довідка із зазначеним строком відстрочки. У разі відмови заявник отримує повідомлення з зазначенням причин відмови. Рішення комісії ТЦК щодо отримання відстрочки можна оскаржити в суді.