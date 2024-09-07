Чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо не стоїш на військовому обліку

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 9 листопада. Однак, частина громадян можуть отримати відстрочку.

Адвокатка Яна Меюс детально пояснила, який порядок оформлення відстрочки, якщо громадянин не перебуває на військовому обліку, передає 24 Канал.

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Відстрочка від мобілізації

Юристка розповіла, що, перш за все, треба звернутися до ТЦК й написати заяву щодо постановки на військовий облік. Також надати копії паспорта й ідентифікаційного коду, свідоцтва про одруження й народження дітей, диплома про освіту. Опісля вам видають направлення на ВЛК, картку обхідного листа.

Проходите військово-лікарську комісію. Після цього знову повертаєтеся до ТЦК. Пишете заяву про видачу військово-облікового документа. Після цього ви також можете вже подавати свою заяву на відстрочку,

– зазначила Яна Меюс.

Додала, як правило, одночасно з оформленням військово-облікового документа й надається довідка про відстрочку. Усі необхідні дані вносять до реєстру "Оберіг".

Тобто, щоб отримати відстрочку, необхідно стати на військовий облік.