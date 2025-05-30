Як дізнатися, чи ТЦК оголосив вас у розшук: всі способи перевірки

Починаючи з лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан і мобілізацію. Ухилення від мобілізації передбачає відповідальність.

У зв'язку з цим у багатьох громадян виникає питання: як дізнатися, чи перебуває людина розшуку ТЦК? Всі доступні способи перевірки стану військовозобов'язаного для вас зібрав 24 Канал.

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Як перевірити, чи ти у розшуку ТЦК

Так, у розшук оголошують людей, які ухиляються від мобілізації, зокрема не оновили свої дані в ТЦК або не з'явилися за повісткою. Іноді це може статися за рішенням суду. Також з 6 червня у розшук можуть подати колишніх обмежено придатних, як не пройшли повторну ВЛК.

Перший – і найбільш очевидний, – спосіб перевірки розшуку полягає у тому, аби особисто відвідати ТЦК і дізнатися потрібну інформацію. Однак з очевидної причини цим способом користуються вкрай рідко.

Окрім цього, можна звернутися до правоохоронних органів. Для цього потрібно прийти до найближчого відділення і залишити поліцейським відповідний запит, чи перебуває людина в розшуку. З собою потрібно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Інформацію про розшук також можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі з особами, які перебувають у розшуку.

У застосунку Резерв+ у разі оголошення вас у розшук відображатиметься червона смужка та напис з відповідним текстом.

Ще перевірити, чи розшуку ви, можна через Дію, а якщо точніше – отримавши виписку про несудимість. Для її отримання перейдіть у вкладку сервіси, а потім – у довідки і виписки. Тільки важливо вибрати розширений пошук. Отриманий документ дає змогу зрозуміти, розшукують людину чи ні.

Безпечним варіантом буде дізнатися все через юриста, який спеціалізується на військовому праві. Правозахисники можуть отримати дані про статус свого клієнта.