Коли повістка поштою вважається врученою: пояснення адвоката

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловікам призовного віку можуть вручати повістки. Зокрема, поштою.

У жовтні 2024 року Кабмін змінив правила вручення повісток поштою. Рекомендовані листи мають вручатися особисто адресату, передає 24 Канал із посиланням на "Економічні новини".

Дивіться також Мобілізація 2025: як оформити відстрочку від призову та хто має таке право

Як дізнатися, чи правильно вручена повістка поштою

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, якою має бути повістка, надіслана поштою. Передусім, її мають надсилати рекомендованим листом. Вона повинна мати повідомлення про вручення та містити опис вкладення, де зазначено:

ПІБ військовозобов’язаного,

адресу отримувача,

ПІБ начальника ТЦК,

дату накладення КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Зазвичай листоноша залишає в поштовій скриньці повідомлення про лист у відділенні "Укрпошти". Такі повідомлення повинні мати спеціальну позначку: "Повістка ТЦК", "Вручити особисто". Також листоноша може зателефонувати отримувачу, якщо його номер вказаний на конверті.

Зверніть увагу! Якщо військовозобов'язаний не прийде на пошту за листом, повістка все одно вважатиметься врученою.

За законом повістка поштою вважається врученою, якщо:

військовозобов'язаний отримв її особисто, про що фіксується в системі "Укрпошти";

на пошті проставлена відмітка про відмову отримати лист;

отримувач відсутній за адресою, вказаною у військовому обліку. Адресат зобов'язаний протягом 3 днів з'явитися до відділення пошти та отримати рекомендований лист. Якщо ж адресат не з'явився, то працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою". Це означатиме, що військовозобов’язаний не повідомив ТЦК нову адресу, якщо переїхав.

До слова, повторна мобілізація в Україні можлива для звільнених військових, якщо вони були переведені в запас і стали на облік у територіальному центрі комплектування. Нагадаємо також, що під час воєнного стану відстрочку від мобілізації мають особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи.