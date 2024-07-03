Як Резерв+ підтверджує оновлення даних: в Міноборони дали пояснення

Після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі в застосувнку Резерв+ відображається мітка часу. Вона і є підтвердженням факту оновлення.

Українські чоловіки мають оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Про нюанси оновлення даних розповіла у коментарі в Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Як Резерв+ підтверджує оновлення даних

Застосунок Резерв+ показує підтвердження того, що обліікові дані справді було актуалізовано.

Після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином і свідчить про виконане зобов'язання,

– пояснила Катерина Черногоренко.

В Міноборони також додали, що якщо громадянин перебуває за кордоном і має дату уточнення даних, це означає, що обов'язок виконано.

Міністерство також додали до застосунку Резерв+ функцію виправлення даних онлайн, де громадяни можуть повідомити про помилки в ПІП чи РНОКПП.

У майбутньому ми додамо опцію виправлення і інших даних онлайн,

– сказали в Міноборони.

Раніше в Міноборони також повідомляли, що в Резерв+ планують додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також функцію онлайн-рекрутингу.