Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, як студентові отримати відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас певні категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку.

В Україні у травні набув чинності новий закон про мобілізацію. Адвокатка Марина Бекало пояснила, як тепер оформити відстрочку студентам та оновити дані.

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Як студенту отримати відстрочку

За словами адвокатки, для отримання права на відстрочку в ТЦК необхідно подати заяву, за формою що передбачена Додатком 4 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560. Подавати заяву на відстрочку необхідно особисто.Крім того, є можливість отримувати відстрочку за допомогою "Резерв+" на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку.

Крім цього, потрібно подати довідку про здобувача освіти, що сформована в ЄДБО ВНЗ, де особа здобуває освіту.

Заяву на відстрочку заповнюєте, роздруковуєте та підписуєте. Подаєте в двох екземплярах. ЇЇ зобов'язані зареєструвати в ТЦК та СП ( згідно п. 58 Постанови). Другий екземпляр з відміткою про реєстрацію повертається вам,

– пояснила Марина Бекало.

Комісія ТЦК зобов'язана розглянути заяву протягом 7 днів з дня надходження. За результатами розгляду заяви з документами, комісія приймає рішення про надання відстрочки або відмови.

Рішення оформлюється протоколом. Про результат розгляду заявнику повідомляють через засоби телефонного/електронного зв’язку або поштою, на наступний день після ухвалення.

Якщо рішення буде позитивним, мають надати довідку про отримання відстрочки. У разі відмови виноситься письмове рішення за формою 7, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

Адвокатка наголосила, що до ухвалення рішення військовозобов'язаних не мають права направляти на медичний огляд ВЛК та не вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Комісія вивчає заяву та документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Після винесення рішення про надання відстрочки, особі надають довідку про отриману відстрочку, а також направлять на ВЛК. Після виконання всіх вимог правил військового обліку, особі мають видати військово-обліковий документ.