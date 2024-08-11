Чи може ТЦК позбавити права керування автомобілем: як суд розглядає позов

Рішення щодо позбавлення громадянина права керувати транспортним засобом може приймати лише суд. Для цього ТЦК подає позов.

Законодавство передбачає заходи впливу на військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від призову та порушують правила військового обліку. Зокрема, документом передбачається позбавлення права керування авто в судовому порядку.

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Як суд розглядає позов від ТЦК

Представник ТЦК подає позов до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав. Після цього суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

За словами юристів, суд розглядає позов у письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження, а за ініціативою суду або клопотанням сторони з проведенням судового засідання.

Військовозобов'язаний, якого хочуть обмежити у праві керування транспортним засобом, може оскаржити рішення суду протягом 15 днів з дня його оголошення. При цьому апеляційна скарга не перешкоджає виконанню рішення суду.

Також варто зазначити, що тимчасове обмеження керування транспортним засобом встановлюється строком до виконання або відкликання вимоги.

Такі рішення здійснюються через виконавчу службу, яка на наступний робочий день після відкриття провадження відправляє його в Нацполіцію. Це необхідно для тимчасового обмеження права керування транспортним засобом під час мобілізації. Якщо особа після застосування щодо неї такого обмеження все ж керуватиме транспортним засобом, це буде адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 126 КУпАП,

– пояснили юристи.

Якщо людина, якій тимчасово заборонено керувати, сяде за кермо, її можуть позбавити прав на строк від 3 до 6 місяців

До слова, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України хоче перетворити застосунок Резерв+ на онлайн-ТЦК. Тобто там буде можливість отримати послуги військкомату через застосунок.