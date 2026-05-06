Хлопці, які грають в Counter-Strike, цінуються на рівні підполковника, – депутат "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради Руслан Горбенко розповів про потреби армії. Він заявив, що Україна має продовжувати активно розвивати технології.

Політик заявив, що хлопці які беруть участь у турнірах по кіберспорту, дуже потрібні у війську. Про це "слуга народу" сказав у інтерв'ю Telegraf.

Що депутат розповів про мобілізацію?

Руслан Горбенко розповів, що Верховна Рада не планує знижувати мобілізаційний вік. Це може змінитися тільки, якщо Росія проведе масштабну мобілізацію чи ситуація стане критичною.

Він заявив, що кількісно Україна ніколи не переможе ворога, тільки технологічно. ТЦК призивають у місяць приблизно 20 – 30 тисяч людей, з яких можна використовувати у війську 40 – 50%. Горбенко пропонує реформи для ТЦК: зміни до мобілізації через роботизацію та підвищення кількості та якості дронових підрозділів.

Цим працівникам ТЦК треба сказати: "Стоп" і проводити аудит, у тому числі й серед ТЦК. Якщо більшість керівників мають бойовий досвід, то є питання по ротах охорони ТЦК. Також треба робити аудит по заброньованих комунальних підприємствах, чиновниках, по всьому сектору безпеки,

– пропонує політик.

Україна планує зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються.

Проте треба визнати, що надання можливості для бронювання – це єдина можливість підприємствам і економіці вижити. Тому, на думку, Горбенка, не можна повністю позбавити підприємства бронювання. Треба запроваджувати постійні перевірки та підвищення критеріїв для отримання критичності. Саме завдяки підприємствам, що працюють, Україна формує бюджет, який на 100% забезпечує сектор безпеки.

Що депутат розповів про розвиток технологій на війні?

Депутат згадав заяву Зеленського про те, що Україна замовила 25 тисяч НРК (наземні роботизовані комплекси), які можна використовувати як в логістиці, так і для штурмової та оборонної роботи. Горбенко вважає, що потрібно, як мінімум, 100 тисяч ефективних хлопців, які вміють працювати з сучасними системами.

Коли ми озброїмо військо сучасними дронами та НРК, то точно будемо розуміти, а хто ж потрібен у війську. Відверто кажучи – молодь, яка може керувати НРК, як у PlayStation за 500 кілометрів від лінії фронту. Така практика є, але її треба тільки масштабувати,

– заявив депутат.

Зверніть увагу! Начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Лев "Хорус" Пашко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про трансформацію війни в бік більшої автоматизації. Він пояснив, що йдеться радше про перерозподіл ресурсів, а не про зменшення ролі військових. Якщо з'являється велика кількість засобів ураження, то виникає потреба в збільшенні кількості отриманої розвідувальної інформації. Через це, за словами експерта, треба більше аналітиків, операторів та розвідувальних засобів.

Горбенко нагадав, що міністр оборони Михайло Федоров вводить поняття "аналізу втрат". Військове керівництво має намір розуміти, через які причини відбулися втрати, хто віддав наказ, що зробили для забезпечення евакуації. Депутат вважає, що до деяких неефективних бригад, з поганим керівництвом, потрібно застосовувати практику розформування. Політик вважає, що Україна повинна повністю реформувати підхід у війську, інакше не виграє у війні.

Нам потрібні фахівці, які вміють грати в Counter-Strike, беруть участь у всіх цих крутих турнірах. Вміння працювати за ноутбуком зараз цінується у війську на рівні підполковника. Розуміємо, що у молоді є батьки, особливо мами, вони дуже занепокоєні, щоб їхні діти були в безпеці,

– розповів Руслан Горбенко

Політик переконаний, що сучасна війна може надати можливість хлопцям в підвалах керувати дронами на відстані 500 – 1000 кілометрів від лінії фронту. Для цього, на його думку, є і засоби, і можливості.

Які останні новини про мобілізацію?

Також Горбенко розповів, як штучний інтелект може допомогти в бронюванні. Таким чином, на його думку, можна буде прибрати проблему "фейкового" бронювання й зловживань, якщо робота таких підприємств не відповідає нормам.

ТЦК часто не виконують судові рішення про виключення військовозобов'язаних з реєстру. Це призводить до штрафів для їх керівників за ігнорування рішень.

Міністерство оборони України пояснило, як реформуватимуть мобілізацію. Плани реформ включають покращення обміну даними, розширення функціоналу системи Резерв+ та інтеграцію даних про освіту і здоров'я у державні реєстри.