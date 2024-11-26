Відпустка військового: як її оформити та які бувають види

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовослужбовці, які стали на захист нашої держави, мають право на відпустку.

Порядок надання відпустки військовослужбовцям визначено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей". Передбачено кілька видів відпусток, передає 24 Канал.

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Різні види відпусток

Військові можуть претендувати на кілька видів відпусток. Зокрема:

щорічна основна відпустка, тривалість якої залежить від тривалості служби та інших факторів, але зазвичай становить 30 календарних днів;

додаткова відпустка за виконання складних та небезпечних завдань, за вислугу років або за інші особливі заслуги. Тривалість такої відпустки визначається відповідно до виконаного завдання. Наприклад за збиття ворожого літака — це 5 днів, а за знищення балістичної ракети — 3 дні;

відпустку у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення;

відпустка за сімейними обставинами, такими як одруження, народження дитини або смерть чи тяжка хвороба близьких родичів тощо. Тривалість такої відпустки зазвичай складає 10 днів, але може бути продовжена за рішенням командування;

відпустка для проходження навчання у військових академіях або інших навчальних закладах для військових, для підготовки до іспитів і захисту дипломних робіт;

відпустка по догляду за дитиною;

відпустка у зв’язку зі звільненням з полону.

Жінки-військові зокрема мають право на відпустку:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

для догляду за дитиною до трьох років та якщо дитина потребує домашнього догляду — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до шести років (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному з них за їхнім рішенням).

Також військові, крім строковиків, за сімейними обставинами та з інших поважних причин можуть мати відпустку без збереження заробітної плати загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

Який порядок отримання відпустки

Юристка Юридичної сотні Ірина Підреза розповіла про правила оформлення відпустки.

За її словами, військові можуть оформити щорічну основну відпустку за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Тривалість відпустки – до 15 днів, проте без урахування часу, який потрібен на переміщення в межах України. Час для проїзду до місця проведення відпустки не може перевищувати 2 доби в один кінець. Грошове забезпечення військового при цьому зберігається на період відпустки.

Процедура отримання відпустки така:

військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру (зразки деяких рапортів на отримання відпустки);

командир передає рапорт до штабу підрозділу на розгляд командира військової частини;

командир приймає рішення щодо надання відпустки.

Зокрема деякі види рапортів на відпустку можна подати через застосунок Армія+, якщо він використовується військовою частиною.

Рішення командування можна оскаржити.