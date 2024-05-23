У ТЦК сказали, на що саме впливає військово-облікова спеціальність

Перелік військово-облікових спеціальностей закріплений наказом Міноборони. Дані про ВОС заносять до військово-облікового документа.

Як саме визначають військово-облікову спеціальність і чи впливає вона на мобілізацію, відповів Павло Литвин – заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району Києва.

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Що треба знати про військово-облікову спеціальність

Так, військово-облікова спеціальність визначається за освітою, фахом. Чим більше фахових спроможностей має військовозобов'язаний, тим більше в нього спеціальностей, відповідно до документів, які підтверджують професійні знання і навички. Окрім того, ВОС можуть змінюватися під час служби.

Втім, якщо людина 30 років тому здобула посвідчення водія вантажівки, але жодного дня не була за кермом, отримати таку ВОС не зможе. Ці нюанси визначають під час особистої бесіди працівника ТЦК з військовозобов'язаним.

У багатьох значиться військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник", бо ці люди після отримання приписного у віці 17 років більше не з'являлися у військкоматі. Отже, ТЦК не має інформації про їхню освіту. Таку ВОС дають людям без фахової освіти. Людина може бути хоч диригентом, але в ТЦК буде значитися підсобним робітником. Хочете мати відповідну ВОС — оновлюйте свої дані в ТЦК,

– наголосив Павло Литвин.

Також зазначив, що мобілізація людей з певними військово-обліковими спеціальностями відбувається за потребами ситуації на фронті. Втім, ТЦК спочатку відправляє мобілізованих не до конкретних частин, а до навчальних центрів для проходження базового загального військового вишколу.

До речі, у цих центрах військовозобов'язаний може змінити свою спеціальність. Тобто ВОС в обліковій картці ще не означає конкретних обов'язків уже в армії.

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Важливо! Нещодавно, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані упродовж 60 днів (до 16 липня включно) мають оновити свої дані. Зробити це можна в застосунку Резерв+, ТЦК або ЦНАПі.