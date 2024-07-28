Що загрожує українцям, які не оновили дані та не стали на облік: відповідь адвоката

Військовозобов'язаним, які не оновили дані та не стали на облік, загрожує кримінальна відповідальність.

В Україні 16 липня закінччився двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Про те, що загрожує українцям, які не виконали вимоги, розповів адвокат Сергій Дубок.

Дивіться також Мобілізація жінок у серпні: хто обов'язково має стати на облік та які штрафи передбачені

Яке покарання загрожує військовозобов'язаним

За словами юриста, якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані до 16 липня 2024 року, то його чекає штраф.

Сума штрафу за перше ухилення від мобілізації становить від 17 000 до 25 000 гривень. Для юридичних осіб та організацій суми штрафів ще вищі – від 34 000 до 59 500 гривень.

Однак для тих, хто до 16 липня не оновив дані й не став на облік, відповідальність відрізняється.

Відповідальність відрізняється: є ті, хто перебуває на обліку, але не оновив дані у 60-денний термін, а є інші – хто не перебуває, не став на облік і не оновив дані. Одних чекає адмінвідповідальність і штрафи, а інших – уже кримінальна,

– пояснив Сергій Дубок.

Громадян, які порушують законодавство про мобілізацію та підготовку, ТЦК СП направлятиме повідомлення до Нацполіції щодо їх затримання.

Адвокат також додав, що притягнення громадянина до адмінвідповідальності жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку, тому їх можуть призвати.