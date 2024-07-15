Кому після 16 липня відправлятимуть повістки та які саме

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані повинні оновити дані в ТЦК до 16 липня. Крім цього, тепер зможуть надсилати повістки поштою.

Лариса Козак, капітан-офіцер сектору мобілізаційної та оборонної роботи, у етері телемарафону розповіла про те, кому спочатку будуть надсилати повістки поштою. За її словами, мовиться про тих, хто не оновив дані до зазначеного терміну.

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Всі повістки передбачають оновлення даних

Козак зазначила, що все одно існуватиме необхідність поставити на облік тих, хто не оновив дані.

Ми лише запрошуємо до ТЦК. Ті люди, які не оновили дані, вони всі отримають повістку до ТЦК за тією адресою, яка зареєстрована,

– пояснила вона.

Окрім цього, військовослужбовиця наголосила, що всі повістки передбачають оновлення даних. Вона також підкреслила, що деякі пункти можливо оновити лише в ТЦК.

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін вважає, що 16 липня на вулицях може побільшати патрулів. Військовозобов'язані мали на оновлення даних два місяці. Істомін сказав, що перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції, тому до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими.