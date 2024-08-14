Поки триває мобілізація: які документи потрібно з собою носити

В Україні триває загальна мобілізація, тож перевірити документи можуть будь-коли. Певний пакет потрібно мати при собі весь час.

Відповідно до законодавства, усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу, а також військово-обліковий документ. Це потрібно мати при собі постійно, передає 24 Канал.

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Хто може перевірити документи

Військовозобов'язані мають пред'являти їх на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби — у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім того, до 16 липня потрібно було оновити дані. В іншому випадку представники ТЦК матимуть підстави для притягнення порушників до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.