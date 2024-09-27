Які документи треба носити з собою військовозобовязаним чоловікам: повний перелік
Під час дії воєнного стану у громадян України можуть перевіряти документи. Їх можуть оглядати на вулиці, за місцем навчання чи роботи, а також за місцем проживання.
Питання перевірки документів врегульоване чинним законодавством України. Так, які документи треба завжди мати з собою та хто їх може перевіряти – передає 24 Канал.
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Які документи завжди потрібно мати з собою
В умовах воєнного стану кожен громадянин України зобов'язаний мати з собою документ, що посвідчує особу. Він може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному у Дії.
Однак військовозобов'язані повинні мати й інші документи, залежно від відношення до військової служби. Мовиться про:
- для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- для резервістів – військовий квиток.
При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення військово-облікових даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів:
- ВІН-код, отриманий у ТЦК та СП,
- витяг, отриманий через ЦНАП,
- інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку Резерв+.
Перевіряти військово-облікові документи можуть у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Це мають право робити представники ТЦК та СП, поліцейські та представники Держприкордонслужби. Попросити показати документи можуть у прикордонній смузі, на пунктах пропуску чи блок-постах, а також за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях чи місцях масового скупчення людей.