Відстрочка за сімейними обставинами: які документи треба надати у вересні

Уряд схвалив зміни до правил надання відстрочки для доглядачів. Зокрема, оновлення стосуються списку документів, які вони мають надати.

Відповідні зміни стосуються переліку документів, які повинні надати доглядачі для оформлення відстрочки.

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Що змінилось у документи на відстрочку для військових

Згідно з законодавством, встановлено документи, що підтверджують право на відстрочку внесені зміни.

Для підтвердження статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Для цього надається витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині (дітям) статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для патронатних вихователів

Для цього надається договір про патронат над дитиною.

Для опікунів, піклувальників

Для цього важливо мати рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або рішення суду про встановлення опіки, піклування; для усиновлювачів – рішення суду про усиновлення.

Для прийомних батьків

Треба мати договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї.

Для батьків-вихователів

Треба надати договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу відповідно до додатка до Положення про дитячий будинок сімейного типу.

Для особи, яка потребує постійного догляду

Для цього треба надати довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ.

Для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю

Необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд).

Для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матір'ю дружини (чоловіка)

Треба мати документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини , документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим працездатним членом сім'ї, документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Для батьків військовозобов'язаного з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи або батьків дружини (чоловіка) військовозобов'язаного з числа осіб з інвалідністю I чи II групи

Важливо надати один із таких документів, що підтверджує інвалідність: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Для військовозобов'язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи

Необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження).

Для військовозобов'язаного, який має одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи

Надаються документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження дружини (чоловіка) та свідоцтво про шлюб).

Для військовозобов'язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи

Треба мати один із таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю I чи II групи: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ, або документ, що підтверджує перебування під арештом (крім домашнього арешту), або відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Для військовозобов'язаного, який зайнятий постійним доглядом за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи

У такому випадку треба надати документи, що підтверджують родинні зв’язки другого ступеня споріднення, один із таких документів, що підтверджує неможливість членів сім'ї першого ступеня споріднення здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю I чи II групи: довідка до акта огляду медико- соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу члена сім'ї першого ступеня споріднення в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ, а також документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Для військовозобов'язаного, який зайнятий постійним доглядом за членом сім'ї третього ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи

Для цього надаються документи, що підтверджують родинні зв’язки третього ступеня споріднення, один із таких документів, що підтверджує неможливість членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю I чи II групи.

Для особи, за якою здійснюється догляд

Надається один із таких документів, що підтверджує інвалідність особи: довідка до акта огляду медико- соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.