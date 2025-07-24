Кого можуть мобілізувати з 1 серпня: перелік категорій

В Україні триває воєнний стан через російську агресію. Його продовжено ще на 90 днів, тобто до 5 листопада 2025 року.

З 1 серпня 2025 року мобілізація в Україні триватиме на чинних умовах. Про це йдеться у Постанові КМУ №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", передає 24 Канал.

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Хто підлягає призову з 1 серпня?

Під час загальної мобілізації в Україні громадян призивають до війська за чинним законодавством. У документі перелічено сім категорій людей, які можуть бути мобілізовані.

До них входять:

Військовозобов'язані, які придатні до служби за станом здоров'я та не мають або не використали право на відстрочку,

Резервісти, що також придатні до служби та не мають відстрочки чи не скористалися нею,

Раніше засуджені за кримінальні проступки, нетяжкі (у тому числі із звільненням від відбування покарання) чи тяжкі злочини (крім злочинів проти основ нацбезпеки),

Особи, засуджені за особливо тяжкі злочини (окрім злочинів проти нацбезпеки). Їх мобілізують лише за рішенням Генштабу, розвідки або СБУ,

Засуджені, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за винятком тих, хто вчинив злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох або більше осіб, особливо жорстокі вбивства, або поєднанні зі зґвалтуванням; тяжкі корупційні злочини або інші, визначені в постанові КМУ №560,

Підозрювані чи обвинувачені, що перебувають під вартою, за винятком тих, кого підозрюють у злочинах проти нацбезпеки чи інших тяжких статтях ККУ. Після скасування арешту вони зобов'язані з'явитися до ТЦК впродовж 48 годин.

До слова, деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації відповідно до закону. Основні категорії, що мають на неї право, включають осіб за станом здоров'я, з певними сімейними обставинами, тих, хто навчається або займається науковою діяльністю, а також інші визначені законом категорії. Термін дії відстрочки залежить від конкретної підстави.