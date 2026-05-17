Хлопець 16 разів був у СЗЧ: військовий відверто назвав найголовніші проблеми в армії

В Україні постійно працюють над вдосконаленням армії, проте основна проблема з СЗЧ гальмує всі процеси. До того ж кількість чоловіків, які готові добровільно захищати країну, помітно скоротилася.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" пояснив 24 Каналу, що не варто очікувати швидких рішень щодо мобілізаційної перспективи.

Дивіться також: "Знищимо майбутнє для нашої країни": Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку

Що відбувається з мобілізацією в Україні?

Зверніть увагу! Юнаки, народжені у 2009 році, зобов’язані стати на військовий облік у 2026 році. Процедура реєстрації може здійснюватися дистанційно через мобільний додаток Резерв+ або особисто в центрах військового комплектування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський постійно працює над вдосконаленням армії, ведучи діалог з командирами та знаючи проблемні питання. Реформи й зміни відбуваються постійно – частина малими кроками в межах планових заходів, частина більш стрімко.

"Швидких рішень щодо мобілізації я не бачу. Україна вичерпує мотивований ресурс людей, які хочуть захищати країну. Тепер мобілізація все більше стає примусовою, ніж свідомим обов’язком", – сказав Філатов.

За словами військового, нагальною проблемою є питання СЗЧ, яке перетворилося на такий собі "вид спорту". Люди ходять туди по 10 і більше разів, щоб уникнути фронту.

Недавно я спілкувався з хлопцем, який був у СЗЧ 16 разів. До цього рекорд був 8. Він казав: "Я не хочу воювати. Буду постійно ходити в СЗЧ, потім в підрозділ. Як тільки дадуть бойове завдання – піду знову". На питання, може він хоче якусь посаду чи був у важких боях – каже: "Ні, ніколи не був на полі бою й не планую. Ніяких посад не хочу". Ось така історія,

– розповів Філатов.

Що ще відомо про мобілізацію в Україні?

Наразі в Україні мобілізація здійснюється усіма законодавчо дозволеними методами. За останні 4 місяці кількість груп оповіщення ТЦК в Києві зросла на 40% у відповідь на вимоги підвищити ефективність мобілізаційних операцій.

До заходів залучають поліцейських та спецгрупи, які працюють у формі та з нагрудними камерами для контролю та запобіганню зловживань. ТЦК реорганізували свою структуру, розформувавши роти охорони та створивши окремі взводи охорони та оповіщення.