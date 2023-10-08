Відразу відправляють на передову й блокують карти: найпоширеніші міфи про мобілізацію

Мережею ширяться безліч міфів про мобілізацію в Україні. Тем для обговорення знаходиться чимало – від вручення повісток до питання про ухилянтів.

У цих обговореннях народжують чутки, які переростають у "страшні казки" про мобілізацію. Які міфи найпоширеніші у мережі й зовсім не відповідають реальному стану речей – передає 24 Канал.

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Найпоширеніші міфи про мобілізацію

"Картки ухилянтів будуть блокувати"

Останнім часом мережею активно шириться міф про те, що карти ухилянтів буцімто будуть блокувати. Проте у чинному законодавстві України немає такого положення, яке б дозволяло банкам блокувати рахунки через те, що військовозобов'язаний ухиляється від мобілізації. Єдина причина, з якої можуть заблокувати рахунки, це те, що військовозобов'язаний мав сплатити адміністративний штраф, але чомусь цього не зробив. Тоді виконавча служба може дійсно заблокувати банківські рахунки.

Штраф військовозобов'язаний може отримати у 2 випадках:

якщо не з'явився за повісткою до ТЦК;

відмовився підписувати повістку при врученні.

У таких випадках при свідках складається адмінпротокол про порушення, а ТЦК – виносить постанову про штраф. Якщо військовозобов'язаний відмовляється його сплачувати, то справу про адміністративне правопорушення передають до виконавчої служби, яка має стягнути штраф в примусовому порядку.

"Ненароджена третя дитина дає право на виїзд за кордон"

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язаний, який є батьком трьох і більше дітей, має право на відстрочку й виїзд за кордон. Мережею шириться міф, що ненароджена третя дитина дає також зазначені права.

Втім, така думка є хибною. ненароджена третя дитина не звільняє військовозобов'язаних від мобілізації й це не є підставою для виїзду за кордон.

"Ті, у кого третя дитина народилася після жовтня 2023, – ухилянти"

Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, не несуть кримінальної відповідальності й не є ухилянтами. Це передбачено чинним законодавством.

Втім, у мережі можна зустріти міф, що буцімто військовозобов'язані, у яких третя дитина народилася після жовтня 2023 року, вважатимуться ухилянтами й будуть нести відповідальність. Проте це черговий фейк. Тому, якщо військовозобов'язаний досі не став на облік, а в нього народилася третя дитина, то він не є ухилянтом.

"Чоловік розлучився, тому не підлягає мобілізації"

Популярним у мережі є також і міф про те, що буцімто, якщо військовозобов'язаний розлучився з дружиною, а суд вирішив, що дитина буде проживати з батьком, то це нібито звільняє від мобілізації. Проте це черговий фейк.

Аби військовозобов'язаний отримав відстрочку від мобілізації, необхідно, аби матір повністю позбавили батьківських прав або її вважали зниклою безвісти. Тоді чоловік не буде підлягати мобілізації. Якщо ж мати бере участь у вихованні дитини після розлучення, то це не є правом на відстрочку.

"Хвилі мобілізації"

В інтернеті можна знайти безліч матеріалів, у яких розповідають про "хвилі мобілізації". Проте в Україні не існує цих "хвиль". Черговість і чисельність призовників визначаються від потреб та мобілізаційних завдань від Генштабу ЗСУ. Ця інформація є конфіденційною, тому "мобілізаційних хвиль" просто не існує.

Мобілізація обмежено придатних

Після повномасштабного вторгнення повістки почали отримувати обмежено придатні. Через це мережею почали ширитися міфи про причини такого рішення – мовляв, "придатні закінчилися, тому взялися за обмежено придатних". Верховна Рада дійсно розширила список хвороб, з якими можуть мобілізувати, втім це не означає, що військовозобов'язаного відправлять на передову.

Обмежено придатні можуть наближати перемогу у підрозділах забезпечення, бути водіями чи служити в артилерійських підрозділах.

"Після повістки – відразу на передову"

Цей міф є чи не одним з найпоширеніших. Існують 4 типи повісток, які можуть вручати військовозобов'язаному. Проте, якщо чоловік не уточнював дані у ТЦК протягом кількох років, то його не відправлять відразу на фронт.

Після вручення повістки військовозобов'язаний спочатку уточнює свої дані в ТЦК, потім – проходить військово-лікарську комісію. Якщо ВЛК визначає його придатним до служби, лише тоді військовозобов'язаний може отримати "бойову" повістку.

Проте й тут варто наголосити, що це не означає, що чоловіка відразу відправлять на передову. ТЦК обов'язково відправить військовозобов'язаного на навчання.

"Повітки на блокпостах незаконні"

У мережі досить часто можна зустріти тези про те, що буцімто вручати повістки на блокпостах – незаконно. Проте у чинному законодавстві немає переліку місць, де можна, а де заборонено вручати повітки.

Тому повістку можуть вручить посеред вулиці, на роботі, в магазині. Всі вони є законними.

"Жінкам-медикам заборонено виїжджати за кордон"

Від 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Це не означає, що їх відразу відправлять на фронт. Втім, це нововведення стало приводом для нових міфів.

Наразі до законодавства України не внесено жодних змін щодо перетину кордону жінками. Тому військовозобов'язані жінки з медичною й фармацевтичною освітою мають право виїжджати за кордон.