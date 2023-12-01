Мобілізація в грудні: хто й де має право вручати повістки

Підставою для мобілізації є отримання повістки. Багатьох українців непокоїть, чи зміниться щось у грудні 2023 року.

В грудні 2023 нічого не зміниться і військовозобов’язані так само отримуватимуть три типи повісток. Про це пише 24 канал.

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Які повістки вручають в Україні

Наразі в Україні вручають 3 типи повісток:

Для уточнення облікових даних,

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця повістка підписана начальником ТЦК та СП і вимагає пройти медичний огляд. До неї додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження, в яку буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності.

Мобілізаційне розпорядження – воно видається військовозобов'язаному вже після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби.

Також існує ще четвертий тип повісток про призов на строкову військову службу. Однак в умовах воєнного стану їх не видають, оскільки такого призову немає.

Хто може вручити повістку

Передусім повістку може вручити посадова особа ТЦК та СП. Але окрім них на це мають право представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти.

Повістку можуть вручити будь-де, адже законом конкретне місце не визначено.

До слова, до 1 грудня 2023 року всі роботодавці в Україні повинні подати списки призовників, військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП. Це робиться для уточнення даних і звіряння списків.

Такі ж списки повинні подати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці. А також державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.

Подання списків є обов'язком, який передбачений у правилах військового обліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів №1487.