У Раді готують нові правила мобілізації: що зміниться з 1 травня та чи зникне ТЦК
В Україні вже з травня можуть змінитися правила мобілізації — у Верховній Раді тривають активні дискусії щодо оновлення законодавства. Йдеться як про реформу ТЦК, так і про нові підходи до розшуку порушників та взаємодії з громадянами.
Остаточних рішень поки немає, однак низка ініціатив може бути винесена на розгляд уже найближчим часом. Про це пише "ТСН".
Як може змінитися мобілізація?
В Україні готуються можливі зміни до правил мобілізації, які можуть набути чинності після продовження воєнного стану та загальної мобілізації після 4 травня. Вже у травні може з’явитися пакет законодавчих ініціатив, розроблених за участі Міністерства оборони.
Одним із ключових напрямків обговорення є реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, розглядається варіант, за якого ТЦК можуть частково втратити функцію оповіщення військовозобов’язаних і зосередитися на веденні реєстру "Оберіг". У такому випадку їх можуть переформатувати у структури, які виконують радше адміністративні функції.
Водночас, якщо відповідні зміни не будуть погоджені, система роботи ТЦК залишиться без суттєвих трансформацій. У парламенті визнають, що без перегляду повноважень центрів комплектування очікувати змін у підходах до мобілізації не варто.
Окремо обговорюється посилення відповідальності для тих, хто порушує мобілізаційне законодавство. За однією з ідей, таких громадян можуть розшукувати за принципом, який нині застосовується до боржників зі сплати аліментів.
Зокрема, можливе активніше використання ідентифікаційного коду для встановлення місцезнаходження людини. Водночас у парламенті визнають, що ставка виключно на примусові заходи може не дати очікуваного ефекту без додаткових стимулів – підвищення грошового забезпечення, чітких термінів служби та зрозумілих механізмів ротації.
Що буде з ТЦК?
Серед ініціатив, які вже публічно озвучувалися, – можливе перейменування ТЦК на "Офіси резерву". Така ідея покликана змінити не лише назву, а й підхід до роботи з військовозобов’язаними, зробивши систему більш сервісною.
Також обговорюється розділення функцій: окремо – соціальна підтримка військових, окремо – мобілізаційні процеси. Це має зменшити напругу в суспільстві та підвищити довіру до системи комплектування.
У Верховній Раді вже розглядають законопроєкт №15076, який передбачає обмеження дій представників ТЦК і поліції під час перевірки документів. Документ, зокрема, забороняє необґрунтоване застосування фізичної сили та спеціальних засобів до військовозобов’язаних.
Під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток про виклик представники ТЦК а також поліцейські не мають права необґрунтовано застосовувати до військовозобов’язаних осіб та інших громадян фізичну силу та спеціальні засоби,
– зазначено у законопроєкті.
Ініціатори наголошують, що необхідно врегулювати питання поводження з громадянами під час мобілізаційних заходів. Очікується, що відповідні норми можуть увійти до ширшого пакета змін, який готує Міністерство оборони.
"Наскільки я розумію, зараз у парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки триває жвава дискусія. Відповідно, ще будуть проєкти від Міноборони для врегулювання цієї ситуації. Цей законопроєкт підняв одну з тих тем, яку треба врегулювати. Сподіваюсь, це буде врегульовано в пакеті законопроєктів Міноборони. Є шанси на втілення ідеї. Триває велика дискусія. Це питання треба врегульовувати, щоб було нормальне людське справедливе ставлення, адже у ТЦК народжується воїн", – висловив свою думку в коментарі ініціатор законопроєкту Сергій Гривко.
Що ще відомо про реформу мобілізації?
Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників під час мобілізації, яка передбачає зміну чинного підходу. Йдеться про те, що підприємства зможуть зберігати ключових спеціалістів не через фінансові механізми, а шляхом залучення нових людей до лав ЗСУ.
У межах оновлення законодавства про мобілізацію в Україні обговорюють можливі зміни, які передбачають нові повноваження для Національної поліції щодо осіб зі статусом "у розшуку".
Одна з ідей полягає у тому, що поліція може отримати розширений доступ до даних реєстру "Оберіг" і нові функції у роботі з громадянами, які ухиляються від виконання військового обліку. Зокрема, йдеться про можливість відкриття адміністративних або навіть кримінальних проваджень та доставлення таких осіб до територіальних центрів комплектування.