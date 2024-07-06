"Є кілька підстав": у Раді пояснили, коли ТЦК може силою затримувати громадян

За словами заступника голови комітету Верховної Ради, представники ТЦК можуть застосовувати силу або вдаватись до примусових заходів у деяких випадках.

Водночас Руслан Горбенко зауважив, що кожен окремий такий випадок потрібно розглядати ретельно та комплексно.

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Коли представники ТЦК можуть застосовувати силу

Заступника голови комітету ВР заявив, що представники ТЦК можуть застосовувати силу або вдаватись до примусових заходів у випадках, коли:

громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;

у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

Водночас він не відкидає, що в деяких випадках окремі представники ТЦК неправомірно перевищують свої повноваження.

Наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів,

– підкреслив Горбенко.

Як можна розв'язати цю проблему

Голубенко переконаний, що дуже важливо ретельно відбирати кандидатів до ТЦК. Зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними.

Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію,

– сказав він.

Якщо ви стикнулися з неправомірними діями ТЦК та СП, звертайтеся на гарячу лінію ТЦК вашого регіону.