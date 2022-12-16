З якого віку призивають під час загальної мобілізації та кому пропонують підписувати контракт

Загальна мобілізація в Україні триватиме щонайменше до лютого 2023 року. Під час неї до лав ЗСУ призивають чоловіків від 18 та до 60 років.

Про те, в якому віці військовозобов'язаних призивають під час війни, а кому пропонують служити за контрактом – читайте на 24 каналі.

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В якому віці мобілізують під час війни

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Відповідно, не мобілізують:

неповнолітніх,

старших за 60 (64 для офіцерів) років.

Максимальний вік для мобілізації складає – граничний вік перебування в запасі або резерві. Проте довше максимального віку, але не більше ніж на 5 років можуть залишатися служити або мобілізуватися професійні військові, які мають неоціненний досвід та підходять для служби за рішенням військово-лікарняної комісії.

Граничний вік для військовослужбовців в Україні:

45 років – для рядових, молодших сержантів і старшин на контрактній службі; а також для молодших офіцерів;

50 років – для військовослужбовців старших сержантів і старшин на контрактній службі; а також для майорів (капітанів 3 рангу) і підполковників (капітанів 2 рангу);

55 років – для військових вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом; а також полковників (капітанів 1 рангу);

60 років – для вищого офіцерського складу. У цю категорію також відносять рядових, сержантів і старшин, молодших і старших офіцерів, які служать під час дії воєнного стану, тобто в поточних умовах в Україні;

65 років – для військових вищого офіцерського складу в особливий період.

Кого із військовозобов'язаних чоловіків не мобілізують

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів НВ, що під час мобілізації все одно не беруть чоловіків призовного віку, це – від 18 до 27 років. Натомість їм можуть пропонувати заключити контракт на службу в ЗСУ.

Є ті, кому відмовляють – за станом здоров'я, або, наприклад, він може бути здоровим, але перебуває в статусі призовника. Це громадяни, які не служили, віком до 27 років. По мобілізації їх не призивають. Вони можуть вступити тільки на військову службу за контрактом,

– говорить він.

Таким чином, особи віком до 27 років можуть не мобілізуватися до ЗСУ, якщо не мають бойового досвіду несення військової служби.

Чи буде в Україні велика хвиля мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що в його розпорядженні достатня кількість людей.

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч", – сказав він.

Натомість він наголосив, що Україна потребує техніки. За словами Залужного, нам потрібні танки, бронетранспортери, БМП, а також боєприпаси.