"Так війну не виграти": яке неприємне рішення потрібне для перемоги

В Україні жваво обговорюють проблеми з мобілізацією. Неодноразово виникали розмови про "справедливу формулу", яка дозволить залучати людей до війська.

Своєю думкою щодо цього з 24 Каналом поділився історик Ярослав Грицак, зауваживши, що у цьому питанні є одна ключова проблема. Саме вона породжує невдоволення та опір суспільств.

У чому ключова проблема мобілізації в Україні?

За словами історика, сьогодні в Україні порушене базове почуття справедливості. Мобілізація не відбувається рівномірно. Ключовою умовою під час війни є повна солідарність суспільства, принцип апостола Павла – носити ноші один одного.

А коли українці бачать, що певні групи населення "мають привілей" не брати участь у мобілізації, через свій особливий статус, гроші, чи щось інше – то зрозуміло, що цей механізм взагалі не працює.

Очевидно, що питання дуже просте, воно людське – чи хтось має наражати своє життя, здоров'я на фронті, а хтось інший в цей час наживатися на війні? Це і є базове порушення солідарності,

– наголосив Ярослав Грицак.

Він навів приклад Ізраїлю, де дії один принцип для всіх – ти не можеш побудувати державну кар'єру, якщо не пройшов через армію. Якщо вирішив уникнути служби, то твої кар'єрні шляхи перервані.

Звісно, навіть в Ізраїлі не все досконало. Після початку війни з ХАМАС у жовтні 2023 року чимало ізраїльтян виїхали з країни, боячись воювати. Але попри це, структура функціонувала.

Яке непопулярне рішення треба ухвалити?

"Я майже переконаний, що вже є середовища, які давно виробили реформу мобілізації. Але, думаю, Зеленський не готовий до цього, бо це містить політичні ризики. Реформа не буде популярна, навряд чи популярність влади збільшиться", – зауважив історик.

Тоді постає ключове питання – що важливіше: популярність, бажання виграти на виборах чи бажання виграти війну? Все це про великі ризики.

"Не можна виграти війну з ТЦК. Я не кажу, що ТЦК – це якась погана чи інша історія. Ми розуміємо, що хлопцям ставлять таку умову. Це не є добре. Тобто це порушення. Це не те, що ми мали на початку війни, але не можна виграти без солідарності", – додав Ярослав Грицак.

Ярослав Грицак навів приклад мобілізації у селі та в місті. За його словами, у його рідному селі уже не залишилося хлопців, молодих чоловіків. Втім, коли він приїжджає до міста, то тут їх дуже багато. Цей приклад ілюструє великі проблеми у рівності щодо мобілізації.

Наприклад, у нас мобілізували хлопця, який хворів, і він помер по дорозі до ТЦК. Це стається, ми бачимо ці історії. Вони множаться. Вони є підставами для різних ІПСО. Знаєте, це радянщина,

– додав історик.

Насамкінець він зауважив, що за роки війни уже точно хтось має формулу мобілізації. Питання лише в тому, чи готовий уряд її реалізувати без політичних ризиків.

