Електронний та паперовий військово-обліковий документ: чи однакову юридичну силу вони мають

В Україні триває загальна мобілізація, однак у цього процесу є певні нюанси. Зокрема, у міноборони надали роз'яснення стосовно паперового та електронного військово-облікового квитка.

У відомстві наголосили, що електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу. Відповідне роз’яснення надав Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони.

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Вони рівнозначні

Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документа з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі.

️Наявність військово-облікового документа в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів із застосунком Резерв+ та які мають камеру.

Також під час формування списків на бронювання можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ у будь-якій формі.