Юристка пояснила, чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами

За ухилення від призову на військову службу загрожує кримінальна відповідальність. Однак, чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами.

Відповідь на це питання дає стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", розповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Інна Сімакіна.

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Чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами

Юристка зазначила, що були внесені зміни до відповідного закону. Відповідь на те, чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами, дає стаття 22.

Тобто з 18 травня, з моменту набуття чинності цим законом, поважними причинами неявки будуть наступні: стихійні явища, які перешкодили військовозобов'язаному своєчасно прибути за повісткою в ТЦК; явища воєнного характеру і їхні наслідки; хвороба самого громадянина, а також смерть близьких родичів,

– зауважила Сімакіна.

Додала, що також передбачено інші обставини, які можуть перешкоджати своєчасно з'явитися за повісткою в ТЦК. Однак, усі вони мають бути підтверджені документально. І про всі ці обставини військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК особисто упродовж 3 днів з моменту їх виникнення.

Статус ухилянта людина набуває за рішенням суду. Після того, як отримала персональну повістку, що зобов'язує з'явитися у визначену дату та час до Центрів комплектування для проходження військової служби,

– підкреслила юристка.

Також зауважила, що до набуття чинності закону левова частка підсудних отримували 3 роки в'язниці з умовним відбуванням покарання. Попри те, що воно доволі м'яке, це не звільняє ухилянта від повторної мобілізації.

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року.