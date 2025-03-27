Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо жінка вагітна

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас є певні нюанси процесу призову на захист України.

Вагітність дружини може стати приводом для відстрочки, проте ця процедура має свої особливості. Про це пише 24 Канал із посиланням на закон про мобілізацію.

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Що говорить закон

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані можуть отримати відстрочку на певних підставах, зокрема, за сімейними обставинами.

Серед вказаних підстав для відстрочки немає пункту про вагітність дружини, проте є інша норма "необхідність постійного стороннього догляду". Така підстава надає відстрочку на весь період цього догляду.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" також передбачає можливість отримання відстрочки для військовозобов'язаних, якщо вони мають значні сімейні обставини.

Чи є вагітність дружини підставою для відстрочки

Вагітність дружини сама по собі не є автоматичною підставою для відстрочки. Однак, якщо вагітність має ускладнення або супроводжується станами, що потребують постійного догляду, чоловік може претендувати на відстрочку.

У такому випадку потрібно подати заяву на відстрочку з відповідними медичними довідками та іншими документами, які підтверджують стан.