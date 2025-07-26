Хлопці 17 – 25 років автоматично стають на військовий облік при оформленні паспорта

Чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично потрапляють на військовий облік під час оформлення або обміну паспорта. Крім того, 17-річні юнаки мають встати на облік вчасно, інакше передбачено штраф.

Про особливості постановки юнаків на військовий облік розповіла юристка Орися Швець в коментарі Новини.Live, передає 24 Канал.

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Кого автоматично ставлять на військовий облік?

За словами юристки, чоловіки віком від 17 до 25 років, які звертаються для оформлення чи обміну паспорта, автоматично потрапляють на військовий облік. Це стосується як тих, хто перебуває в Україні, так і за її межами.

Юнаки, яким виповнюється 17 років, також мають обов'язково стати на облік. Як повідомила юристка Швець, зробити це можна або особисто звернувшись в ТЦК та СП, або онлайн через застосунок Резерв+.

Функція постановки на облік через Резерв+ працює до 31 липня. Після цієї дати можна буде стати на облік лише під час особистого звернення до ТЦК.

За несвоєчасну постановку на облік до 31 липня на таку особу або на її батьків на законних підставах буде накладено штраф,

– наголосила юристка.

Юристка додала, що штраф за порушення строків становитиме від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, щоб стати на облік, проходити військово-лікарську комісію не потрібно.

Раніше вже повідомлялось, що юнаки, яким цього року виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників до 31 липня. Для постановки на облік потрібно надати пакет документів, зокрема паспорт, витяг з реєстру територіальної громади та документи про освіту.