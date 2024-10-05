Чому мобілізують тих, хто не служив: юрист дав чітке пояснення

Під час загальної мобілізації в Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову. Не виключенням є й громадяни, які не проходили строкову службу.

Особливості мобілізації чоловіків, які не служили, розповів юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко. За його словами, єдиною умовою для їх мобілізації є придатність до військової служби за висновком ВЛК.

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Як мобілізують тих, хто не служив

Особи, які не проходили строкову військову службу, формують так званий громадський резерв. Це означає, що вони можуть бути залучені для комплектування та поповнення рядів військових Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань у разі мобілізації.

Водночас зважаючи на відсутність попередньої військової підготовки, таких новобранців спершу необхідно навчити основ військової справи в навчальних центрах чи на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій. Саме тому їх не можна одразу відправляти на передову без належного навчання,

– пояснив Данило Гончаренко.

Він наголосив, що цей резерв є важливим джерелом для періодичного ротаційного поповнення особового складу.

Важливо! Юрист також підкреслив, що відправлення мобілізованих на передову без належного рівня підготовки та навичок поводження зі зброєю категорично заборонено.

Однак, за словами Данила Гончаренка, на практиці непоодинокими є випадки порушення цих норм через людський фактор та зловживання службовим становищем. Зокрема, трапляються ситуації, коли призовників намагаються відразу відправити в зону бойових дій, оминаючи етап навчання та підготовки.