Звільнили за станом здоров’я: чи виключають військових з обліку – пояснення юриста

Військових, яких звільняють зі служби за станом здоров’я, можуть повністю виключити з військового обліку. За законом, це стосується тих, кого офіційно визнано непридатними до військової служби.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвоката Ігоря Дайнека. В Україні триває мобілізація, і чимало військових можуть бути звільнені зі служби за станом здоров’я.

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Кого виключають з військового обліку

Ігор Дайнеко пояснив, що все залежить від формулювання висновку військово-лікарської комісії. Якщо особу визнано непридатною до військової служби, її мають виключити з військового обліку. Про це прямо йдеться у пункті 3 частини 6 статті 36 закону "Про військовий обов’язок та військову службу".

Натомість особи, придатні до служби, але тимчасово звільнені або переведені у запас, залишаються на військовому обліку у ТЦК та СП чи в інших відповідних структурах.

Таким чином, особи які звільнені зі служби за станом здоров’я (непридатні до служби) не зараховуються в запас та виключаються з військового обліку,

– зазначив юрист.

Також Дайнеко зауважив: якщо людина з об’єктивних підстав не може проходити службу, але її не виключають з обліку, це є порушенням закону. У такому разі потрібно звертатися зі скаргою до Міноборони або навіть до суду, щоби зобов’язати органи ТЦК дотримуватися законодавства.