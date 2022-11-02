Чи можуть вручити повістку не за місцем проживання: відповідь юриста

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні триває мобілізація. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які можуть отримати повістки.

Юрист компанії Arzinger Ростислав Небельський розповів, чи можуть вручити повістку тим, хто не має досвіду військової служби та що робити, якщо повістку вручили не за місцем проживання.

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Для чого вручають повістки

За словами юриста, спершу повістки вручають для уточнення облікових даних. Пізніше дані уточнюються, особу направляють на проходження військово-лікарської комісії. А вже після цього орган, який здійснює мобілізаційну діяльність, повинен визначати, чи є особи є відповідні навички.

Нобельський зазначив, що особи, які не мають ніякого досвіду, не можуть бути направлені безпосередньо в зону бойових дій, але закон це особливо не регулює.

Що робити чоловікам, яким вручили повістку не за місцем проживання

За словами юриста, у цьому питанні є технічний момент – у повістці має бути вказано, куди слід з’явитися особі.

Якщо в Києві вручили повістку, а особа зареєстрована в іншому регіоні, і там же її особова справа, то в такому разі просто технічно вона не зможе пройти ці процедури в Києві, де немає її документів, зокрема медичних,

– сказав він.

Нобельський зауважив, що у такому випадку постає питання повноважень. Тобто чи має повноваження Київський територіальний центр комплектування направляти особу для проходження якихось дій за межами міста. Як зазначає юрист, через такі недоліки орган, який вирішуватиме питання відповідальності особи, може поставити під сумнів юридичну силу такої повістки.

Зазначимо! На всій території України вже 8 місяців триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Мобілізація та воєнний стану можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави припиняться раніше від завершення терміну їхньої дії.

Мобілізація в Україні: найважливіше

Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.

Згідно із законом України, порядок і строки проведення мобілізації визначає президент. Також він приймає рішення про введення надзвичайного чи воєнного стану на території країни.

Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Зокрема, під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

Зеленський підписав закон, за яким жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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