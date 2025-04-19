За які порушення можна отримати штраф від ТЦК

В Україні продовжили загальну мобілізацію і воєнний стан до 6 серпня 2025 року. Військовозобов'язані можуть отримати штраф.

За що саме може оштрафувати ТЦК, – в інтерв'ю "Українському радіо" розповів адвокат Роман Кичко, повідомляє 24 Канал.

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За що ТЦК може оштрафувати

Адвокат наголосив, що накладання штрафу – це законодавчо закріплене право ТЦК. Вони або користуються ним, або ні. Усе залежить від того, чи виявили правопорушення і чи дійсно бачать у ньому наявність складу адміністративного правопорушення.

Порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства матиме своїм наслідком, нагадаю, адміністративну відповідальність. Проте, чи завжди вона настане, залежить від ТЦК,

– підкреслив Роман Кичко.

Водночас зауважив, що є декілька статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають міру відповідальності. Зокрема:

стаття 210 про порушення правил військового обліку,

210 з приміткою 1 – за порушення мобілізаційного законодавства,

211 – за зіпсуття або втрату військово-облікових документів.

Правозахисник з посиланням на свою судову практику зазначив, що в переважній більшості випадків ТЦК "не розрізняють" статтю 210 і 210 з приміткою 1.

У більшості випадків накладається штраф саме за порушення мобілізаційного законодавства, навіть якщо було порушення правил військового обліку. Я вважаю, що з юридичної точки зору це некоректно, але, будемо відверті, навіть суди не звертають на це увагу,

– сказав Роман Кичко.

Наголосив, питання в тому, законний штраф чи ні. З цією метою особа і звертається до суду, аби оскаржити відповідну постанову.